Ракета "Протон-М" с двумя спутниками "Экспресс" стартовала с Байконура

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" выведены на промежуточную орбиту, выведение на целевую орбиту займет рекордные 18 часов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Протон-М" в пятницу вывела в космос российские телекоммуникационные аппараты "Экспресс-80" и "Экспресс-103" после старта с космодрома Байконур, трансляцию запуска ведет "Роскосмос".

Пуск состоялся в 00:25 мск с пусковой установки № 39 площадки № 200. Примерно через десять минут после старта с пусковой установки 39 произошло отделение спутников с разгонным блоком от третьей ступени "Протона-М".

На 677-й секунде полета произошло включение двигателей разгонного блока "Бриз-М", который будет около 18 часов выводить аппараты на целевую орбиту почти в 55 тысячах км от Земли. Это рекордное время выведения. Сначала произойдет отделение аппарата "Экспресс-80", а через 17 минут - "Экспресса-103. Довыведение спутников на геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью их собственных электрореактивных двигателей и одновременно с приведением аппаратов в рабочую точку. Это позволяет сократить срок их ввода в штатную эксплуатацию. Срок довыведения спутника "Экспресс-80" составляет не более 152 суток, а "Экспресс-103" - не более 160 суток.

Запуск должен был состояться на сутки раньше, однако Госкомиссия не допустила "Протон-М" к старту, запланированному на 00:27:42 мск 30 июля из-за необходимости дополнительных проверок узлов и агрегатов. После завершения работ было дано разрешение на заправку и запуск.

"Экспресс-80" и "Экспресс-103" - российские телекоммуникационные космические аппараты среднего класса, изготовленные в компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва" (входит в "Роскосмос") на базе спутниковой платформы "Экспресс-1000Н". Они предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах.

Подготовка к старту ракеты проходила на фоне непростой ситуации с коронавирусом в Байконуре.

В минувшую пятницу в Байконур прибыл отряд специалистов Федерального медико-биологического агентства РФ для помощи в борьбе с коронавирусом. 20 июля замглавы ФМБА Вячеслав Рогожников сообщил, что агентство отправило в Байконур четыре борта с врачами, медикаментами, диагностическими средствами и со средствами индивидуальной защиты. По прогнозу Рогожникова, пик заболеваемости на Байконуре будет достигнут в первой половине августа.