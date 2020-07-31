Напавшим на синагогу в Мариуполе оказался Юлий Цезарь

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - По подозрению в нападении с топором на охранника синагоги в Мариуполе полиция разыскивает мужчину 1991 года рождения, которого зовут Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич. Об этом сообщили в управлении Нацполиции Украины по Донецкой области.

В последний раз подозреваемого видели 29 июля в окрестностях поселка Виноградное в Мариуполе.

Нападение на синагогу произошло 28 июля после утренней молитвы. Мужчина с топором ворвался в здание и несколько раз ударил охранника, тому удалось напавшего обезоружить. Убегая, напавший бросил в сторону синагоги пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

Подозреваемому вменяют покушение на убийство из хулиганских побуждений.