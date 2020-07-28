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В Мариуполе неизвестный с топором совершил нападение на синагогу

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Мариуполе (подконтрольный Киеву город Донецкой области) неизвестный мужчина с топором совершил нападение на синагогу, сообщает Объединенная еврейская община Украины.

"28 июля 2020 года ... после утренней молитвы неизвестный ворвался в здание синагоги с топором. Он напал на охранника, который вышел навстречу, и нанес ему несколько ударов топором", - сообщил лидер еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Мендл Коэн.

По его словам, завязалась драка, охраннику удалось обезоружить нападавшего, который был примерно на 20 лет младше. В общине также предоставили видео с камер наблюдения, где видно, как молодой человек нападает на охранника с топором.

Отмечается, что злоумышленник, убегая, успел бросить в сторону здания синагоги пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом. По словам раввина, полиция уже занимается расследованием инцидента и поиском преступника.

Мариуполь Донецкая область Украина Менахем Мендл Коэн

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