Напавшего на синагогу в немецком Галле обвинили в убийствах и почти 70 покушениях

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения против подозреваемого по делу о теракте возле синагоги в городе Галле (ФРГ) Штефана Баллиета, сообщила пресс-служба ведомства.

"Генпрокуратура 16 апреля 2020 года перед сенатом по охране государства высшего земельного суда Наумбурга выдвинула обвинение против гражданина Германии Штефана Б", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Германии.

Мужчину обвиняют в двух убийствах (за такое преступление в ФРГ грозит лишение свободы на срок минимум в 15 лет), покушение на убийство в 68 случаях, нанесение телесных повреждений, попытка вооруженного нападения.

9 октября 2019 года в иудейский праздник Йом Кипур Баллиет приехал к синагоге в Галле. Вначале он пытался открыть запертую дверь, стрелял в нее, пытался ее заминировать и бросал бутылки с зажигательной смесью. Затем он застрелил женщину на улице и мужчину в кебабной лавке. Еще двух человек он ранил. Нападения он снимал на видео и вел онлайн-трансляцию, пока ее не заблокировали.

Следствие считает, что мужчина действовал в одиночку, подражая Брендону Тарранту, который убил людей в мечети в Крайстчерче в Новой Зеландии.