В Архангельске задержали подозреваемого в апрельском поджоге синагоги

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Архангельске задержали подозреваемого в поджоге синагоги "Звезда Севера" и Еврейского культурного центра, сообщили в пресс-службе МВД региона.

Подозреваемый 1988 года рождения признался, что здание поджег он, и объяснил, что сделал это из хулиганских побуждений.

Это ранее судимый, нигде не работающий житель города. Его оставили на свободе под запрет совершения определенных действий.

Синагогу подожгли ночью 13 апреля, повредив остекление и уничтожив группу главного входа в здание. Пожар быстро потушили, но "характер возгорания не оставлял сомнений, что его причиной стал умышленный поджог", отметили в МВД. Чтобы установить поджигателя, полицейские изучали в том числе записи камер видеонаблюдения.

Уголовное дело по факту возбудили по статье об умышленном повреждении имущества.

Это было третье нападение на синагогу. В апреле 2015 года, еще во время строительства здания, неизвестные обстреляли его из пневматического оружия и оставили на нем антисемитские надписи. В 2016 году в строящийся центр бросили бутылку с "коктейлем Молотова". Виновных в обоих случаях не нашли.

Синагога "Звезда Севера" в Архангельске, самая северная в России, была открыта в 2018 году. Это трехэтажное здание с концертным залом на более чем 500 мест, здесь есть лифт, помещение для кафе и помещение для раввина.