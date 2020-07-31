Задержанный в Белоруссии политтехнолог Шкляров арестован на два месяца

Фото: Reuters

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Политтехнолог Виталий Шкляров, задержанный 29 июля в Гомеле, будет оставлен под стражей на два месяца, заявил адвокат Антон Гашинский.

"Шклярову в пятницу избрали меру пресечения, он остается под стражей сроком на два месяца. Обвинение ему не предъявлено – на это у следствия есть десять дней", - заявил Гашинский, которого цитирует портал tut.by.

Адвокат также заявил, что намерен обжаловать задержание Шклярова в суде.

Как сообщалось, в минувшую среду белорусский телеканал ОНТ сообщил о задержании Шклярова. В новостном сюжете утверждалось, что Шкляров "мобилизировал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат".

В свою очередь, в пятницу кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала в фейсбуке как ее муж Сергей Тихановский, который в настоящее время находится в СИЗО, воспринял информацию о нем на белорусском телевидении.

"Новости о том, что белорусское телевидение показывает его как человека, который связан с задержанными "боевиками" из России, и что "Страна для жизни" (общественная кампания Тихановского - ИФ) якобы работала под контролем некоего российского политтехнолога Шклярова, Сергей узнал с большим удивлением. Ему такие факты из его биографии не известны", - написала кандидат.

Блогер Сергей Тихановский, который претендовал на выдвижение кандидатом в президенты Белоруссии, арестован до конца сентября. Кандидатом в президенты зарегистрирована его жена Светлана.

По данным СМИ, Шкляров – 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал – "американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак".