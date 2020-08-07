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Политтехнолога Шклярова обвинили в Белоруссии в подготовке беспорядков

Политтехнолога Шклярова обвинили в Белоруссии в подготовке беспорядков
Политтехнолог Виталий Шкляров
Фото: wikimedia

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Политтехнологу Виталию Шклярову, задержанному 29 июля в Гомеле, предъявили обвинение.

"Шклярову предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 - в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них", - заявил Антон Гашинский, которого цитирует портал tut.by.

Санкции данной статьи предусматривают до 3 лет лишения свободы.

Шкляров – 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал – "американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак". Жена Шклярова – гражданка США, дипломат.

Белорусский телеканал ОНТ, сообщая о задержании Шклярова, утверждал, что Шкляров "мобилизировал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат".

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В свою очередь кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала в фейсбуке, как ее муж Сергей Тихановский, который в настоящее время находится в СИЗО, воспринял информацию, озвученную на белорусском телевидении.

"Новости о том, что белорусское телевидение показывает его как человека, который связан с задержанными "боевиками" из России, и что "Страна для жизни" (общественная кампания Тихановского - ИФ) якобы работала под контролем некоего российского политтехнолога Шклярова, Сергей узнал с большим удивлением. Ему такие факты из его биографии не известны", - написала кандидат.

Как сообщалось, 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

Виталий Шкляров

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