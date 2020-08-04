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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:12Заразились
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В австралийской Виктории ввели штрафы до $14 тыс. за нарушение самоизоляции

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Власти второго по численности населения австралийского штата Виктория ввели крупные штрафы за нарушение предписаний по самоизоляции, сообщает телеканал АВС.

Штраф примерно в $3,5 тыс. грозит тем, кто в первый раз нарушит режим самоизоляции. За повторное нарушение может быть назначен штраф до $14 тыс.

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Ужесточение мер последовало после того, как в штате начало ускоряться распространение коронавируса.

На этой неделе власти Виктории ввели комендантский час, ограничения на передвижения днем и закрыли многие предприятия.

По словам премьера штата Дэниэла Эндрюса, около трети тех, кто заразился коронавирусом, не были дома во время проверок, организованных полицейскими.

Кроме того, Эндрюс сообщил о размещении 1,5 тыс. военнослужащих в штате в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

За минувшие сутки в Виктории выявлено 439 случаев COVID-19, 11 заболевших скончались.

В общей сложности в Австралии зарегистрировано за время пандемии около 19 тыс. случаев коронавируса, 232 из них - с летальным исходом.

Хроника коронавируса. Август.

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