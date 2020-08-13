Ресторан в Сочи закрыли после концерта Моргенштерна
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Центральный суд Сочи решил закрыть на 60 суток ресторан "Виноград", сотрудники которого нарушили требования Роспотребнадзора, организовав 24 июля концерт рэпера Моргенштерна в условиях пандемии. Об этом сообщили в мэрии города.
По оценке чиновников, во время концерта в ресторане скопилось слишком много людей, было нарушено требование социального дистанцирования. "Кроме этого, ресторан не закончил работу в положенные двенадцать часов ночи", - отмечается в сообщении.
В Сочи и во всем Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности.
О действующих в крае ограничениях, похоже, забыли. Известный рэпер Моргенштерн дал концерт в ресторане Сочи, несмотря на коронавирус. Оторваться на вечеринку пришли больше сотни людей: https://t.co/ayECST1o79— KP.RU - Кубань (@kp_kuban) July 25, 2020
Социальная дистанция? Не, не слышали! pic.twitter.com/lkewdkwZIE