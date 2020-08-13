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Ресторан в Сочи закрыли после концерта Моргенштерна

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Центральный суд Сочи решил закрыть на 60 суток ресторан "Виноград", сотрудники которого нарушили требования Роспотребнадзора, организовав 24 июля концерт рэпера Моргенштерна в условиях пандемии. Об этом сообщили в мэрии города.

По оценке чиновников, во время концерта в ресторане скопилось слишком много людей, было нарушено требование социального дистанцирования. "Кроме этого, ресторан не закончил работу в положенные двенадцать часов ночи", - отмечается в сообщении.

В Сочи и во всем Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности.

Сочи Краснодарский край Виноград Моргенштерн коронавинус Центральный суд

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