Ресторан в Сочи закрыли после концерта Моргенштерна

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Центральный суд Сочи решил закрыть на 60 суток ресторан "Виноград", сотрудники которого нарушили требования Роспотребнадзора, организовав 24 июля концерт рэпера Моргенштерна в условиях пандемии. Об этом сообщили в мэрии города.

По оценке чиновников, во время концерта в ресторане скопилось слишком много людей, было нарушено требование социального дистанцирования. "Кроме этого, ресторан не закончил работу в положенные двенадцать часов ночи", - отмечается в сообщении.

В Сочи и во всем Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности.