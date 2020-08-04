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Военные возьмут под контроль районы Бейрута, пострадавшие от взрывов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент Ливана Мишель Аун во вторник издал распоряжение, в соответствии с которым армия должна начать патрулирование районов Бейрута, пострадавших от взрывов в портовой зоне города, сообщает американский телеканал CNN.

Кроме того, на вечер вторника Аун созвал экстренную встречу совета обороны страны, на котором будет обсуждаться складывающаяся ситуация. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в свою очередь объявил в среду, 5 августа, национальный траур по жертвам трагического происшествия.

Два мощных взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. В настоящее время там работают пожарные расчеты и медики, в том числе из ливанского Красного Креста. По всем больницам Бейрута распространено оповещение быть готовыми к поступлению большого количества пострадавших.

В результате ЧП погибло не менее 10 человек, сотни пострадали. Ранее во вторник также стало известно, что в результате взрывов здание посольства РФ в Бейруте получило незначительные повреждения - там были выбиты стекла. Кроме того, из-за взрывов пострадал консул дипломатической миссии Казахстана в Ливане.

Первоначально сообщалось, что трагическое происшествие произошло из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.

Взрывы в порту Бейрута

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Мишель Аун Ливан Бейрут Хасан Диаб

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