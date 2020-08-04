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Больницы в Бейруте не справляются с наплывом пострадавших от взрыва

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Больницы в ливанской столице не успевают оказать помощь всем людям, пострадавшим от мощного взрыва, передает Sky News.

В частности, в больнице Hotel Dieu сообщили, что к ним на лечение поступили 500 получивших ранения жителей. Больше пациентов больница пока принять не может. Sky News отмечает, что в некоторых случаях переполненными оказываются отделения интенсивной терапии больниц.

При этом медики предупреждают, что многие люди еще не получили вообще никакой медпомощи, потому что из-за обрушений конструкций оказались заблокированы в своих квартирах.

Ранее во вторник в порту Бейрута произошла серия взрывов, один из которых был особенно мощным. Поступили данные о минимум 10 погибших и сотнях пострадавших. Одним из пострадавших оказался консул дипломатической миссии Казахстана в Ливане.

Кроме того, в результате взрывов здание посольства РФ в Бейруте получило незначительные повреждения - там были выбиты стекла.

Первоначально сообщалось, что трагическое происшествие произошло из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.

Ливан Бейрут

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