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США не оставят попытки продлить оружейное эмбарго ООН против Ирана

В российском Совфеде сомневаются в перспективах продления ограничительных мер

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американские дипломаты еще верят в возможность убедить партнеров по Совбезу ООН в необходимости продлить оружейное эмбарго против Ирана, заявил глава Госдепа США Майк Помпео.

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"Мы сделаем все возможное, чтобы добиться продления оружейного эмбарго", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, отметив, что для этого США "будут использовать все имеющиеся в распоряжении дипломатические инструменты".

В свою очередь первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил "Интерфаксу", что ввести оружейное эмбарго против Ирана "слету" у США не получится.

"Перспективы введения оружейного эмбарго против Ирана пока неясны. Я думаю, что могут быть возражения у того же Китая. На фоне торговой войны, которую развязали американцы, они могут не поддержать эту резолюцию", - сказал Джабаров.

Он считает, что вопрос потребует переговоров пятерки постоянных членов Совбеза ООН.

"Сейчас слету санкции могут не пройти, как это было раньше", - сказал Джабаров.

Срок оружейного эмбарго истекает в октябре 2020 года. Постпред США при ООН Келли Крафт этим летом предполагала, что Россия и Китай могут наложить вето на продление ограничительных мер.

США Россия Иран Китай Майк Помпео Владимир Джабаров

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