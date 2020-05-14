США намерены продлить оружейное эмбарго против Ирана даже в обход СБ ООН

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - США задействуют все возможные инструменты, чтобы добиться продления эмбарго на поставки вооружений Ирану, если Совбез ООН наложит вето на соответствующий американский проект резолюции, предупредил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Эмбарго на поставки оружия иранскому режиму истекает в октябре. Оно было введено Советом Безопасности ООН, но планируется, что будет прекращено из-за ядерной сделки с Ираном от 2015 года. Это позволит крупнейшему в мире государству-спонсору терроризма и антисемитизма свободно импортировать и экспортировать боевые самолеты, военные корабли, подводные лодки и управляемые ракеты. Чтобы предотвратить это, Совет безопасности должен принять резолюцию о продлении эмбарго на поставки оружия. Если эта попытка будет провалена наложением вето, администрация Трампа готова использовать все легально доступные варианты для продления эмбарго", - говорится в статье Хука в Wall Street Journal.

Как сообщалось, Вашингтон уже подготовил соответствующий проект резолюции Совбеза.

Дипломат отметил, что США и их партнеры использовали эмбарго на поставки оружия, чтобы не допустить "поставки Ираном передового вооружения террористам и боевикам".

По его словам, Тегеран планирует "модернизировать ВВС Ирана, повысить точность его ракет, а также нарастить способности по нанесению ударов по кораблям и самолетам".

"Иранское оружие уже поставило американские и союзнические войска в регионе под угрозу и поставило под угрозу Израиль. Если бы срок действия эмбарго на поставки оружия истек, Ирану было бы значительно легче поставлять оружие своим союзникам в Сирии, группировке ХАМАС в Газе и шиитским боевикам в Ираке", - считает Хук.

Он повторил: "Так или иначе, США обеспечат его (эмбарго - ИФ) сохранение в силе против насильственного и революционного режима в Тегеране".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил ранее, что не видит никаких причин для продления в Совете Безопасности эмбарго на поставки вооружения в Иран.

"Я не вижу никаких причин, по которым в отношении Ирана должно быть введено оружейное эмбарго. Оно истекает 18 октября, это была временная мера", - сказал Небензя журналистам в ходе пресс-конференции по видеосвязи.

Отмена эмбарго в октябре текущего года предусмотрена Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе от 2015 года, из которого президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты после прихода к власти.