Первые два самолета МЧС РФ прибыли в Ливан

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Первые два самолета из пяти, на которых в Ливан доставят российских врачей, психологов и спасателей, прибыли в Бейрут, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.

По данным министерства, первый самолет приземлился в Ливане в 20:24 по московскому времени. На нем прилетели оперативная группа и специалисты отряда "Центроспас". Второй самолет прибыл к месту назначения в 22:05.

Как сообщалось, пять самолетов МЧС России будут направлены в рамках гуманитарной акции в Бейрут для оказания помощи и ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего накануне.

Самолетами в Бейрут будут направлены мобильный госпиталь, врачи, спасатели "Центроспаса", специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19.

Взрывы в Бейруте

Серия взрывов прогремела накануне в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывную волну ощутили даже на Кипре.

На данный момент сообщается о более 130 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова, ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.