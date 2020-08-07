В Бейруте по делу о взрывах под домашний арест отправили 16 человек

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В рамках расследования серии взрывов в Бейруте следователи поместили под домашний арест 16 человек, сообщает в пятницу агентство EFE со ссылкой на собственные источники.

По их данным, среди этих людей - директор порта ливанской столицы Хасан Корайтем. По словам источников, помимо этих 16 человек, еще "большое число людей" проходят как фигуранты этого дела, в отношении них начато расследование.

Серия сильных взрывов произошла во вторник в портовой зоне ливанской столицы. Взрывная волна разрушила огромное количество зданий. Сообщалось о более чем 130 погибших и почти 5 тыс. пострадавших, 300 тыс. жителей города остались без крова.

Власти Ливана заявили, что причиной взрывов стали 2750 тонн хранившейся на портовом складе аммиачной селитры, которые таможенные службы конфисковали еще шесть лет назад.

Президент Ливана Мишель Аун в пятницу заявил, что причина взрыва еще не установлена, и он не исключает, что речь может идти не о несчастном случае, а об атаке.