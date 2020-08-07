Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:28Заразились
на 07.08В России 877 135+5 241В мире 19 097 149+286 757

Путин предложил Совбезу РФ подумать о дополнительной помощи Ливану

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности обсудить дополнительные меры поддержки Ливана после взрыва в бейрутском порту.

Взрывы в Бейруте

"Все мы видим, какое трагическое событие произошло в Ливане. Вы знаете, что по моему поручению сформирована группировка сил МЧС и переданы дополнительные силы от министерства здравоохранения РФ. Наши коллеги уже приступили к работе в ливанской столице после взрыва в порту", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Российский лидер добавил, что необходимо подумать, что еще можно сделать для помощи стране.

Мощные взрывы произошли 4 августа в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери.

Сообщалось о более 130 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова.

Россия уже начала спасательную операцию в Бейруте. Российские спасатели развернули аэромобильный госпиталь в городе, в ливанскую столицу прибыли несколько бортов МЧС.

Взрывы в порту Бейрута

13
Владимир Путин Ливан Совбез РФ

Новости по теме

Новости

В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории алмазодобычи РФ

В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории алмазодобычи РФ

В Думу внесен не одобренный правительством законопроект о продлении налога ЕНВД до 2024 года

Авария на ТЭЦ в Норильске

При ликвидации последствий аварии на норильской ТЭЦ-3 снова разлились нефтепродукты

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян

СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян

Российский истребитель перехватил два самолета США над Черным морем

Очевидцы сообщили о сбросе в тундру стоков из рудника "Норникеля"

Очевидцы сообщили о сбросе в тундру стоков из рудника "Норникеля"

Путин и Лукашенко по телефону обсудили задержание россиян

Путин и Лукашенко по телефону обсудили задержание россиян

На заводе в Старом Осколе погибли двое рабочих

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Завершено расследование "дела Голунова"

Завершено расследование "дела Голунова"

Предприниматели заявили о личных трагедиях из-за отсутствия авиасообщения между РФ и ФРГ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');