Путин предложил Совбезу РФ подумать о дополнительной помощи Ливану

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности обсудить дополнительные меры поддержки Ливана после взрыва в бейрутском порту.

"Все мы видим, какое трагическое событие произошло в Ливане. Вы знаете, что по моему поручению сформирована группировка сил МЧС и переданы дополнительные силы от министерства здравоохранения РФ. Наши коллеги уже приступили к работе в ливанской столице после взрыва в порту", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Российский лидер добавил, что необходимо подумать, что еще можно сделать для помощи стране.

Мощные взрывы произошли 4 августа в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери.

Сообщалось о более 130 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова.

Россия уже начала спасательную операцию в Бейруте. Российские спасатели развернули аэромобильный госпиталь в городе, в ливанскую столицу прибыли несколько бортов МЧС.