Лукашенко вызвал в Минск генпрокуроров России и Украины

Он считает, что три генпрокурора должны решить проблему "33 богатырей"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Николай Петров/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины, чтобы разобраться в ситуации "с задержанными боевиками", сообщает "БелТА".

Президент заявил об этом на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.

"Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем", - цитирует агентство.

Лукашенко считает, что генпрокуроры трех стран должны собраться, положить перед собой законы Белоруссии и международные соглашения, заслушать доклады руководства Следственного комитета и КГБ, и решить проблему.

"Не приедут - вопрос решим мы, без них", - добавил он, пообещав действовать "на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности".

"Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно, - подчеркнул Лукашенко. - Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло".

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, с 4 августа началось досрочное голосование. 29 июля "БелТА" сообщило о задержании в стране 29 бойцов частной военной компании "Вагнер", целью которых было дестабилизировать ситуацию перед выборами.

В Совбезе Белоруссии и Следственном комитете отметили, что у некоторых задержанных был опыт участия в боевых действиях в Донбассе. Поэтому в связи с задержанием группы в белорусский МИД вызвали временного поверенного в делах Украины в Минске Петра Врублевского. В Киеве заявили, что будут готовить документы для экстрадиции 28 из задержанных. 5 августа президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с Лукашенко выразил надежду, что этих людей передадут украинской стороне.

Несмотря на этот разговор, официальные лица Белоруссии пока не подтвердили согласие передать Украине этих людей, заявил утром 6 августа глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

В Москве отрицают намерение вмешиваться в дела Белоруссии и выражают надежду, что задержанных скоро отпустят. По версии российских властей, это сотрудники частной охранной компании, которые летели в третью страну через Минск и ничего противоправного не делали.

4 августа в послании к народу и Национальному собранию Лукашенко заявил, что задержанные дали показания и признались, что в третью страну лететь не собирались, а были отправлены в Белоруссию с приказом "ждать".