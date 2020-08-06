Лукашенко заявил о финансировании Бабарико и Цепкало из России

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что избирательные кампании экс-банкира Виктора Бабарико и бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало финансировались из России.

"Больше, чем финансируются. Там огромные деньги закачаны через "Газпром", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, имеет ли Россия отношение к Бабарико и Цепкало.

По его словам, "порой даже и "Газпром" не знал, какие деньги там расходуются".

Лукашенко также заявил, что кандидата в президента Светлану Тихановскую "впихнули эти люди, которые сидят в штабах Бабарико, Цепкало и у нее самой". "Вброшены все деньги, которые мы еще не нашли", - добавил он.

Бабарико и Цепкало не были зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты Белоруссии. Бабарико арестован по делу о легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и даче взятки повторно либо в крупном размере. Цепкало покинул Белоруссию вместе с детьми и уехал сначала в Москву, а затем в Киев.

Единым кандидатом от оппозиции стала Тихановская - жена арестованного блогера Сергея Тихановского.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.