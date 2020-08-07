США ввели санкции против главы администрации Гонконга

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм Фото: Reuters

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - США ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм за ограничение политических свобод в этом административном районе КНР, сообщает Associated Press.

О санкциях объявил Минфин США. Ограничения вводятся в отношении Лам, а также некоторых китайских чиновников.

В США был принят закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что помимо закона подписан указ, отменяющий привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это ведет к прекращению торговых преференций и к прекращению передачи туда американских технологий.

Закон "О национальной безопасности Гонконга" был принят в Пекине Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей и вступил в силу 30 июня. Он предусматривает различные сроки тюремного заключения за призывы и действия, направленные на провозглашение независимости Гонконга.

Этот закон вызвал резкую критику в США и на Западе, где Пекин обвинили в нарушении демократических принципов и снижении уровня автономии специального административного района КНР.