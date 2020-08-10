В Гонконге по новому закону о безопасности задержали медиамагната

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Гонконге задержан владелец местного издания Apple Daily и медиакомпании Next Digital Джимми Лай, ему вменяют нарушение нового китайского закона о национальной безопасности Гонконга, сообщает South China Morning Post. BBC называет его известным сторонником демократии и напоминают, что он высказывался в поддержку протестующих.

Jimmy Lai, who is a UK citizen, is handcuffed and and escorted to a van. Arrested for alleged foreign collusion, he is so far the highest-profile arrested after national security law was inserted by Beijing. Police says he is also arrested for committing fraud. #HongKongProtests pic.twitter.com/Vi4okmLhUv — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) August 10, 2020

Лая задержали в понедельник рано утром у него дома. После этого в редакции Apple Daily ("Пинго жибао") прошли обыски с участием более чем 200 полицейских.

По сведениям источников South China Morning Post, одновременно с бизнесменом были задержаны по меньшей мере семь человек, в том числе его двое сыновей и представители руководства его издания. Источники газеты в силовых структурах допускают, что в ближайшие дни возможны новые задержания.

Лаю вменяют сговор с иностранным государством, подстрекательские заявления и заговор с целью мошенничества, утверждает один из источников Post. Проверки в его отношении начались после того, как пропекинские организации обвинили его в нарушениях закона при использовании медиакомпании Next Digital.

BBC напоминает, что 71-летний бизнесмен, у которого есть гражданство Великобритании, в феврале был обвинен в участии в незаконных собраниях и в угрозах. Тогда его оставили на свободе под залог. По данным телекомпании, он пока является самым заметным из всех, кого уже арестовывали за нарушение нового закона о нацбезопасности Гонконга.

Китайское издание Global Times назвало Джимми Лая "сторонником бунтовщиков" и добавило, что его публикации годами разжигали ненависть, распространяли слухи и очерняли власти Гонконга и КНР.

Состояние Джимми Лая оценивается более чем в $1 млрд, отмечает BBC.