Трамп намерен быстро заключить сделки с Ираном и КНДР в случае переизбрания

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания на второй срок сможет быстро достичь соглашения с Ираном и Северной Кореей.

"Если мы победим, то сделку с Ираном заключим очень быстро, и с Северной Кореей тоже очень быстро", - сказал он на брифинге.

По его словам, если бы он не был избран президентом в 2016 году, США "уже могли бы воевать с Северной Кореей", но этого не произошло, потому что ему удалось "наладить отношения" с КНДР.

Трамп полагает, что Тегеран крайне заинтересован в заключении соглашения с США, но ждет результатов американских выборов, рассчитывая, что с Джо Байденом, который является наиболее вероятным кандидатом на пост президента от Демократической партии, это будет сделать проще.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года.