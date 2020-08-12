Трамп заявил, что его приход к власти спас мир от войны с КНДР

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Если бы на президентских выборах в США в 2016 году победила представитель демократов Хиллари Клинтон, то мир мог столкнуться с угрозой войны с Северной Кореей, считает президент Дональд Трамп.

"Все задумываются, где бы мы были, если бы пришла Хиллари Клинтон. Мы, а, может, и весь мир перестал бы существовать, и миллионы наших людей погибли бы", - заявил Трамп в радиошоу Хью Хьюитта.

"У вас была бы война с Северной Кореей. Они ожидали, что начнется война. А где же война? Войны нет", - констатировал Трамп.

Президент в очередной раз сказал, что Китай, Иран и КНДР не хотят его переизбрания на пост президента в ноябре текущего года, рассчитывая на заключение более выгодных для себя соглашений с Соединенными Штатами в случае победы демократов.

"Если я не выиграю, вы получите сделку с Ираном в первый же месяц, потому что это все, чего они ждут", - сказал Трамп. По его словам, "Иран вернется к сделке, которая для него будет даже лучше, чем ужасная первая, когда они получили $150 миллиардов долларов плюс $1,8 миллиарда долларов наличными".

Трамп добавил, что Китай тоже надеется на его поражение, "потому что в этом случае он завладеет Соединенными Штатами".

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года.