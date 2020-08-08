Число инфицированных коронавирусом в Казахстане приблизилось к 98 тыс.

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 907 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 462 имели симптомы и 445 бессимптомных, сообщила в субботу межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее в стране было выявлено 980 новых случаев коронавируса. Всего в Казахстане подтверждено 97 829 случаев, больше всего - Алма-Ате - (13 150) и Нур-Султане (12 712).

По данным комиссии, за сутки в Казахстане 929 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, в том числе 165 - в Нур-Султане, 185 - в Алма-Ате.

Всего в стране выздоровели 71 609 человек от COVID-19. По последним данным Минздрава, умерли от коронавируса 1189 человек.