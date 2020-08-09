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ЦИК Белоруссии не исключил пропускной режим на избирательных участках

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Участковые комиссии могут установить пропускной режим при входе на участки в случае большого скопления людей, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Хотела бы обратиться к избирателям, чтобы они не тянули, чтобы они приходили все-таки в основном в утренние или дневные часы. Ибо в вечерние часы, по крайней мере оппоненты власти обещают скопление людей. Это значит, что в участковых избирательных комиссиях будет установлен пропускной режим, будет запускаться только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени", - сказала Ермошина.

Она пояснила, что членов УИК вечером на участках будет меньше в силу того, что часть из них уедет с переносными ящиками обеспечивать голосование на дому.

Она напомнила, что в восемь вечера избирательные участки закроются.

В этой связи она призвала граждан "не тянуть" с голосованием и делать это в разумное время - утреннее и дневное.

В Белоруссии 9 августа проходит основной день голосования на выборах президента.

Белоруссия

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