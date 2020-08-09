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ЦИК Белоруссии назвал количество проголосовавших досрочно

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - За пять дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии на участки пришли 41,7% избирателей, сообщает в воскресенье утром Центризбирком республики.

Таким образом, на текущих выборах явка на досрочном голосовании обновила рекорд выборов 2015 года - тогда досрочно проголосовали 36,05% избирателей.

Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 33,4%, в Брестской области - 38,4%, Витебской - 39,34%, Гомельской - 54,44%, Гродненской - 38,6%, Минской - 39,66%, Могилевской -49,92%.

Досрочное голосование на выборах президента проходило 4-8 августа.

На территории Белоруссии создано 5 767 участков для голосования, 44 участка за пределами страны.

Всего в списки избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 млн 844 тыс. 932 человека. и 5 тыс. 319 белорусских гражданин, находящихся за пределами республики.

Основной день выборов президента Белоруссии - 9 августа.

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