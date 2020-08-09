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Явка на выборах президента Белоруссии на 10:00 составила 45,33%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В выборах президента Белоруссии, по данным на 10:00, приняли участие 45,33% избирателей, заявила в воскресенье глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина.

По ее словам, больше всего избирателей пришло на участки в Гомельской и Могилевской областях.

Как заявила Ермошина, "выборы там состоялись - там более 50% проголосовало".

В Минске на избирательные участки пришли 36,08% избирателей, в Минской области - 43,79%, в Брестской области проголосовало 40,49% избирателей, в Витебской области - 45,28%, в Гомельской области - 57,82%, в Гродненской области - 42,47%, в Могилевской области - 53,87%, сообщила глава ЦИК.

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В воскресенье в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента.

За пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила ранее Центральная избирательная комиссия республики.

На пост президента Белоруссии претендуют выдвинувший свою кандидатуру на выборы в шестой раз действующий глава государства Александр Лукашенко, а также сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень.

Предварительные итоги выборов президента Белоруссии, как предполагается, будут оглашены в понедельник.

Окончательные результаты ЦИК должен объявить не позднее 19 августа.

Белоруссия

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