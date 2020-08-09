Отъезд из страны бывшего короля Испании осудило большинство жителей

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Почти две трети опрошенных испанцев считают, что бывший испанский король не должен был покидать страну на фоне коррупционного скандала, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса общественного мнения, проведенного по заказу испанского издания El País.

Согласно этим данным, 63,3% участников опроса сочли, что решение уехать экс-короля из страны было плохой идеей, в то время как 27,2% разделили позицию бывшего испанского монарха.

При этом 80,3% респондентов положительно ответили на вопрос, должен ли Хуан Карлос принять участие в уголовном расследовании, если оно будет открыто.

Верховный суд Испании в июне открыл предварительное расследование по факту причастности Хуана Карлоса к контракту на строительство скоростной железнодорожной магистрали в Саудовской Аравии.

Расследование было открыто после того, как швейцарская газета La Tribune de Geneve сообщила о поступлении $100 млн из Саудовской Аравии на счет панамского фонда Lucum Foundation, бенефициаром которого был Хуан Карлос. Сейчас прокуратура Швейцарии пытается выяснить происхождение этих денег и возможные коррупционные схемы, стоявшие за переводом.

О решении покинуть Испанию Хуан Карлос сообщил своему сыну, нынешнему испанскому королю Филиппу VI в понедельник.

О том, куда выехал король-отец, точно неизвестно. Первоначально появилась информация о том, что он находится в Доминиканской республике, позже сообщалось о том, что он перебрался в Абу-Даби.