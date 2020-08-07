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Бывший король Испании поселился в одном из самых дорогих отелей мира

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Бывший король Испании Хуан Карлос I, покинувший родину на фоне коррупционного скандала, перебрался в Абу-Даби, где поселился в одном из самых дорогих отелей в мире, пишет испанская газета ABC.

Издание, утверждающее, что смогло получить точную информацию о передвижениях бывшего короля, сообщает что еще в понедельник он направился в Абу-Даби из испанского города Виго на специально арендованном для этого небольшом самолете. Прибыв в Абу-Даби, Хуан Карлос I остановился в роскошной гостинице Emirates Palace.

Ранее в СМИ появлялись разные предположения о местонахождении отрекшегося от престола в 2014 году монарха. Так, были предположения, что он мог перебраться в Португалию или в Доминиканскую республику. Однако по данным ABC все эти данные - неверные.

Ранее в августе Хуан Карлос I сообщил своему сыну, нынешнему королю Испании Филиппу VI, о решении покинуть страну ввиду причин личного характера.

По данным испанского телевидения, это произшло после публикации в Испании информации о причастности Хуана Карлоса к коррупционному скандалу, и предприняв такой шаг, отец просто дал сыну возможность работать в более спокойной обстановке.

Поводом для нынешнего скандала стала публикация о $100 млн, переведенных в 2008 году Саудовской Аравией в швейцарский банк Mirabaud на счет панамского фонда Lucum Foundation, бенефициаром которого был Хуан Карлос. Сейчас прокуратура Швейцарии пытается выяснить происхождение этих денег и возможные коррупционные схемы, стоявшие за переводом.

Испания Хуан Карлос I ОАЭ Абу-Даби

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