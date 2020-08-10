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В Белоруссии возбуждены уголовные дела после ночных столкновений

Глава СК сообщил, что пострадало много милиционеров

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии сообщил, что по фактам массовых беспорядков и применения насилия к милиционерам в Минске и других городах возбуждены уголовные дела.

"Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", - заявил глава СК Иван Носкевич. Его цитирует издание TUT.BY. Статья Уголовного кодекса 293 о массовых беспорядках предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

По словам Носкевича, нарушители оказывали сопротивление представителям власти и уничтожали чужое имущество.

"При осмотрах правоохранителями зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок, а также легковоспламеняющихся жидкостей". - заявил он.

По словам главы СК, на места происшествий вышли работать больше ста следователей.

В городах Белоруссии люди вышли на улицы после завершения голосования на президентских выборах. Вечером в воскресенье было объявлено, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 81,35%, а основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 8%. Штаб Тихановской заявил о ее победе по крайней мере на некоторых участках.

Протестующие считают, что результаты подсчета голосов сфальсифицированы. Также их возмутило, что многие не успели проголосовать из-за особенностей организации работы избирательных участков. В МВД признали, что применяли против митингующих водометы и светошумовые гранаты и что были задержания. О количестве пострадавших точных данных нет. С вечера в Минске серьезные проблемы с интернетом, сайты белорусских СМИ и органов власти на утро понедельника не открывались.

Белоруссия Следственный комитет Минск Иван Носкевич Александр Лукашенко Светлана Тихановская

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