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Лукашенко заявил, что выделил ночью охрану для штаба Тихановской

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что выделил нынешней ночью охрану для штаба своей соперницы на выборах главы государства Светланы Тихановской.

"Что меня насторожило ночью: с вечера вчера мы получили оперативную информацию от этого так называемого объединенного штаба. Кто-то же додумался их всех вместе собрать в одно здание. И журналистов еще оппозиционных. Всего где-то 55 человек. И из них есть еще человек, который, наверное, с головой дружит, - позвонил нам и попросил государство взять под охрану этот офис. Испугались. Нужна была сакральная жертва. Понимаете, окружили этот офис, и кто его знает, кто окружил... И нам пришлось 120 человек выделить, для того чтобы контролировать ситуацию вокруг этого офиса", - сказал Лукашенко в понедельник, его слова приводит госагентство БелТА.

"Не дай бог отвернули бы голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами. Поэтому вынуждены были взять их под охрану", - продолжил он. "Они это не ценят. Скоро оценят", - заявил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основная соперница Тихановская - 9,9%. Штаб Тихановской не признает обнародованные ЦИК предварительные итоги выборов.

После объявления вечером в воскресенье официальных предварительных результатов и других городах Белоруссии начались акции протеста, которые были пресечены сотрудниками силовых структур.

Протесты в Минске

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Белоруссия Александр Лукашенко Светлана Тихановская

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