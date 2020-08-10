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В Белоруссии во время акций протеста задержали около 3 тысяч человек

В Белоруссии во время акций протеста задержали около 3 тысяч человек
Водометы для разгона участников акции протеста в Минске
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Около 3 тысяч человек задержаны в Белоруссии за участие в несанкционированных массовых акциях 9 августа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства внутренних дел республики.

"В ночь с 9 по 10 августа 2020 года в стране были зафиксированы очаговые сборы граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 3 тысяч человек. Из них около тысячи в Минске и более двух – в других регионах республики", - говорится в распространенном МВД сообщении.

Ведомство также сообщило, что в ходе акций протеста 9 августа в Белоруссии пострадали более 50 граждан и 39 сотрудников правоохранительных органов, погибших нет. Утверждается, что "в отношении нарушителей боевое оружие не применялось".

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

После объявления вечером в воскресенье официальных предварительных результатов выборов в Минске и других городах Белоруссии начались акции протеста, которые были пресечены сотрудниками силовых структур.

Правозащитники сообщают об одном погибшем и десятках пострадавших.

Тихановская назвала недопустимым произошедшее ночью в Минске она назвала недопустимым. Она отметила, что штаб получает противоречивую информацию о погибших. Если данные о гибели людей подтвердятся, то "это будет начало конца", отметила Тихановская. Она подчеркнула, что выступает за мирные перемены.

Глава штаба Тихановской Мария Колесникова отметила, что штаб готов к долгим протестам.

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Белоруссия

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