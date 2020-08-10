Тихановская потребовала от ЦИК Белоруссии пересчета голосов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК с требованием пересчета голосов, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

"Жалоба подана в связи с выявленными нарушениями законодательства при подсчете голосов и с требованием повторного подсчета. В случае невозможности повторного подсчета голосов выборы по отдельным участкам должны быть признаны недействительными", - сказала Красулина.

Ранее в понедельник Тихановская заявила, что ее штаб намерен подать жалобу в ЦИК.

Согласно последним данным ЦИК, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,09%, Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Сергей Черечень - 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.