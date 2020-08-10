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Лукашенко заявил об отключении интернета в Белоруссии из-за границы

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Интернет в Белоруссии отключают не власти, заявил президент республики Александр Лукашенко в понедельник на встрече с председателем главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

"Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

По словам президента, на Белоруссию пытаются целенаправленно давить с разных сторон, "гибридно действуют по всем направлениям". "Но мы выстоим", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии второй день продолжаются проблемы со связью.

Белоруссия

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