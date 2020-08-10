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Захарова призвала российские СМИ соблюдать белорусские законы

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Посольство России в Минске занимается судьбой задержанных российских журналистов. В Москве ожидают, что власти Белоруссии с уважением относятся к работе сотрудников СМИ по выполнению своих редакционных заданий, заявила предствитель МИД Мария Захарова.

При этом она призвала работников СМИ "полностью соблюдать белорусское законодательство в части, касающейся ведения ими профессиональной журналистской деятельности на территории Белоруссии".

Захарова отметила, что дипломаты занимаются каждым конкретным задержанием отдельно и что это для Москвы вопрос приоритетного внимания.

Ранее стало известно, что в Белоруссии 9 и 10 августа были задержаны корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, журналист "Медузы" Максим Солопов, сотрудник "Sputnik Беларусь" Евгений Олейник и основатель WarGonzo Семен Пегов. Связь с ними пропала. Союз журналистов России потребовал их немедленно освободить.

Ранее в воскресенье в Минске из-за отсутствия аккредитации задержали отрех журналистов телеканала "Дождь". Их выдворили из страны.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, а после голосования начались массовые протесты, столкновения с милицией и задержания.

Протесты в Минске

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МИД Мария Захарова Белоруссия Минск Медуза Дождь

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