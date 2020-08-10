Пашинян поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Александру Лукашенко по случаю победы на выборах президента Белоруссии.

"Поздравляю с переизбранием на пост президента Республики Беларусь. Желаю Вам успехов и новых свершений на посту главы государства. Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять дружбу между нашими народами и расширять взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций и интеграционных объединений", - говорится в послании Пашиняна.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер Армении отметил, что готов приложить все усилия для полнейшей реализации всего потенциала отношений между двумя странами.

"Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, а братскому народу Беларуси - мира и процветания", - отметил Пашинян.

Ранее в понедельник Центризбирком Белоруссии опубликовал обновленные данные по результатам голосования на выборах президента республики, которые прошли 9 августа.

Согласно опубликованной информации, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,09%, Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Сергей Черечень - 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.