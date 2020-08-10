Лукашенко получил первое поздравление с победой от главы иностранного государства

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин от себя лично и от имени китайского народа первым поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, сообщает "БелТА".

"Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", - цитирует агентство.

Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию "железными братьями" и "всепогодными партнерами", отметил важность развития двусторонних отношений и отметил, что дорожит рабочими отношениями и личной дружбой с самим Лукашенко. Он пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья и успехов в работе, дружественной Беларуси - процветания и могущества, а ее народу - счастья и благополучия.-

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа, перед этим было еще четыре дня досрочного голосования. Утром 10 августа Центризбирком страны объявил, что, по предварительным данным, Лукашенко получил 80,23% голосов, а основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 9,9%.

В ночь на понедельник в Минске и других городах Белоруссии прошли массовые протесты и столкновения с милицией из-за недовольства избирателей. Поздним вечером в воскресенье президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа в совместном заявлении призвали белорусские власти соблюдать демократические стандарты, не допускать насилия и начать диалог с общественностью. Утром в понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусское общество к терпимости и диалогу.