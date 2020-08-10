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Путин поздравил Лукашенко с победой

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с его победой на выборах президента Белоруссии, сообщила пресс-служба Кремля.

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Путин отметил, что рассчитывает, что деятельность Лукашенко "будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности".

Первым белорусского лидера поздравил с переизбранием председатель КНР Си Цзиньпин. Он пожелал Лукашенко крепкого здоровья и выразил уверенность, что под его руководством Белоруссия "достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства".

В поздравительной телеграмме президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева говорится, что "итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке" курса Лукашенко.

Главы Украины, Польши и Литвы Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа призвали белорусские власти отказаться от насилия и начать диалог.

Перед выборами белорусские лидеры сообщили, что в стране задержаны 33 гражданина России - бойцы частной военной компании "Вагнер", получившие задание дестабилизировать обстановку. В Москве заявили, что это частные охранники, которые летели через Белоруссию транзитом в третью страну и ничего противоправного не совершали. Лукашенко заявил, что из показаний задержанных следует, что им приказали оставаться в Минске и "ждать", а остальное он назвал враньем.

7 августа стало известно, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, обсудили судьбу 33 задержанных и договорились урегулировать проблему "в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран".

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Владимир Путин Александр Лукашенко ЧВК Вагнер Белоруссия Китай Казахстан

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