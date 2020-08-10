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Президент Казахстана поздравил Лукашенко с победой в сложной политической ситуации

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с переизбранием президентом Белоруссии, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

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"Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке Вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси", - говорится в поздравительной телеграмме.

Первым Лукашенко с победой поздравил председатель КНР Си Цзинь Пин. Перед этим лидеры Литвы, Польши и Украины призвали белорусское общество и власть к диалогу и к отказу от насилия.

По предварительным данным Центризбиркома Белоруссии, Лукашенко получил на выборах 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. Вечером в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с милицией. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Протесты в Минске

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Казахстан Касым-Жомарт Токаев Белоруссия Александр Лукашенко Китай Украина Литва Белоруссия

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