Туск призвал Лукашенко обнародовать "реальные итоги" голосования

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Недавний председатель Европейского совета, а ныне глава крупнейшей общеевропейской партии - Европейской народной партии (ЕНП) Дональд Туск призвал президента Александра Лукшенко опубликовать "реальные итоги" президентских выборов в Белоруссии. Он написал это в серии твитов.

Он также потребовал от главы Белоруссии прекратить насилие, отозвать спецназ и немедленнно освободить мирных протестующих.

Тех представителей белорусской элиты, которые сейчас принимают решения, он призвал признать выбор народа. По его словам, у них все еще остается шанс работать вместе со их народом.

"Народ Белоруссии, вчера вы сделали выбор: демократия, свобода и конец диктатуре. Я восхищаюсь вашей отвагой и решимостью. Все народы Европы и мира на вашей стороне", - подчеркнул глава партии, которая включает 16 глав правительств стран - членов ЕС, более десятка членов Европейской комиссии, в том числе председателя комиссии, председателя Европейского совета и председателя Европарламента.

По его словам, видеорепортажи из Минска противоречат нарративу переизбранного президента. Туск считает, что на этих видео показан "отвергнутый президент, который объявил войну собственному народу".

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. После оглашения предварительных итогов, люди в городах начали массово выходить на улицу в знак протеста, поскольку не доверяли официальным цифрам. Акции протеста были подавлены силовиками, есть задержанные и пострадавшие.

По последним данным Центризбиркома Белоруссии, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за основного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую - 10,09%. Тихановская уже заявила, что не признает объявленные результаты и считает победителем себя.