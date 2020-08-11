Абхазия не будет вновь закрывать границу с Россией из-за эпидемии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Абхазия не планирует повторно закрывать границу с РФ, так как увеличение количества инфицированных коронавирусом в республике никак не связано с российскими туристами, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания.

В интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия", Бжания рассказал, что туристов и граждан Абхазии с подтвержденным диагнозом COVID-19 отправят на лечение в больницы Краснодарского края. Он считает, что вспышка коронавируса после открытия границы произошла из-за пренебрежения санитарными нормами в одной из больниц города Сухума. Угрозу распространения вируса предотвратили оперативные действия специалистов.

Ранее сообщалось, что решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. При этом были учтены заключения Роспотребнадзора и министерства здравоохранения РФ о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране и готовность инфраструктуры к приему туристов.