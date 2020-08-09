Помощник президента Абхазии протаранил ворота на границе РФ из-за долга по ЖКХ
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Помощник президента Абхазии по международным делам Ахра Авидзба протаранил на внедорожнике ворота КПП "Псоу" на российско-абхазской границе.
Представитель главы закавказской республики позднее заявил журналистам, что не сдержался после пяти часов ожидания на погранпереходе, где его задержали из-за неоплаченных долгов ЖКХ.
"Человек решил пять часов мне мозги пролечить, продержать, ну и на пятый час... Тем более моя машина досмотрена, все документы у меня, я сижу в своём транспортном средстве - я просто продолжил свой путь следования", - заявил Авидзба журналистам информационного канала D News Abkhazia.
Так он прокомментировал появление в социальных сетях видеозаписи, на которой видно, как водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 с тонированными стеклами и дагестанскими номерами, отказавшись подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота на погранпереходе, пересек российско-абхазскую границу и въехал на территорию Абхазии.
Помощник абхазского президента отметил, что его продержали на границе почти пять часов из-за имеющихся у него долгов по услугам ЖКХ и налогам. По его словам, он пообещал пограничникам, что все долги оплатит через три дня, после возвращения из Абхазии, и даже показал им дипломатический паспорт, но разрешения проехать не получил.
Авидзба был назначен помощником президента Абхазии по международным делам в июне. До этого он участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики. По словам местных наблюдателей, Авидзба присоединился к абхазской оппозиции, добившейся отставки бывшего президента республики, после убийства в ноябре 2019 года в Сухуме его двоюродного брата, 38-летнего "вора в законе" Алхаса, известного в криминальном мире как "Хасик".