МИД Литвы сообщил, что Тихановская уехала из Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву, она в безопасности, сообщил во вторник в твиттере министр иностранных дел прибалтийского государства Линас Линкявичюс.

Между тем накануне, 10 августа, Тихановская заявила, что не намерена покидать Белоруссию. "Я не вижу ни одной причины, почему я должна быть арестована и страну я покидать не собираюсь", - сказала она на брифинге.

Она также заявила, что ее избирательный штаб будет доказывать многочисленные фальсификации в ходе голосования и обратится с жалобой в Центризбирком на официальные итоги голосования.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Запад" накануне ночью пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, экс-кандидат в президенты после трехчасовой беседы в Центризбиркоме сообщила своему адвокату Максиму Знаку, что "она приняла решение", не уточнив его суть. Тихановская попрощалась с ним и покинула здание ЦИК в одиночестве.

Позднее Красулина сообщила, что примерно с 19-20 часов 10 августа Тихановская не выходила на связь и штаб не располагал данными о ее местонахождении. Телефон Тихановской в ночь на 11 августа не отвечал.

Также этой ночью соратница Тихановской Мария Колесникова сообщила агентству "Интерфакс-Запад", что ей "неизвестно, где Тихановская", отказавшись от дальнейших комментариев.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская - 10,9%.

В Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. 10 августа СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.