В Госдуме заявили о необходимости жестких действий для прекращения протестов в Минске

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Протестная активность в Белоруссии спадет за несколько дней при условии продолжения жесткой политики властей, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"На мой взгляд, если власть будет действовать, защищая итоги выбора большинства народа, жестко, то это уличное противостояние достаточно быстро прекратится", - сказал Калашников во вторник.

Но, "если начнутся всякого рода сюсюканья-улюлюканья и попытки договориться, тогда это грозит обернуться "майданом", который может продлиться нескольких месяцев", считает он. К тому же "теплая погода этому способствует", добавил глава комитета.

Он также предположил, что "если власть пойдет по первому варианту, то речь идет о том, что ситуация будет урегулирована в течение одного-трех дней".

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его соперница Светлана Тихановская - 10,9%.

В Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции несогласных с такими результатами и столкновения с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Были возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Протесты продолжились и следующим вечером. МВД Белоруссии сообщило об одном погибшем во время несанкционированной акции в Минске: по его данным, протестующий пытался бросить взрывное устройство в сотрудников правоохранительных органов, но оно взорвалось у него в руке и причинило смертельные травмы.