Экс-кандидаты в президенты Белоруссии обжалуют итоги выборов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев намерен подать жалобу в Центризбирком в связи со своим несогласием с итогами президентских выборов.

"Если успеем, сегодня подадим жалобу в Центризбирком. Суть жалобы - тотальная фальсификация подсчета голосов и нарушения законодательства о выборах", - сказал Дмитриев агентству "Интерфакс-Запад" во вторник.

Он также сообщил, что ранее наблюдатели его избирательного штаба направили ряд жалоб в прокуратуру и ЦИК, так как "зафиксировали достаточно много нарушений законодательства о выборах". При этом новую жалобу "я подаю от себя лично", подчеркнул Дмитриев.

В пресс-службе другого экс-кандидата в президенты - Сергея Черечня - сообщили, что он также намерен подать от себя лично жалобу в ЦИК. "Суть жалобы - многочисленные нарушения и фальсификация итогов выборов", - сказала агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь политика Виктория Стрелковская.

Она также сообщила, что наблюдатели от штаба Черечня в ходе проведения выборов "зафиксировали многочисленные нарушения разного характера и вчера подали жалобы в ЦИК и Генпрокуратуру".

Согласно предварительным итогам, обнародованным Центризбиркомом Белоруссии, в ходе голосования на выборах президента страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,09%, Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Сергей Черечень - 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.

В Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. 10 августа СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.