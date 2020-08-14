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ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги президентских выборов

ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги президентских выборов
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком Белоруссии отклонил все жалобы о непризнании итогов прошедших выборов президента, заявил кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

"Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение (по жалобам - ИФ)", - написал Дмитриев в своем телеграм-канале. "Мы идем в Верховный суд!" - добавил он.

Как сообщалось, в пятницу ЦИК провел закрытое заседание по подведению итогов выборов президента республики. Согласно утвержденным итогам, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.

По данным ЦИК, Дмитриев набрал 1,21% голосов, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,14%. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Общая явка составила 84,28%.

Заседание прошло фактически в секретном режиме - оно не анонсировалось, средства массовой информации на него не были приглашены, видеотрансляции заседания не проводилось.

В четверг, 13 августа, во второй половине дня агентству "Интерфакс-Запад" заявили в ЦИК, что дата заседания по утверждению итогов выборов еще не определена и посоветовали следить за анонсом на сайте центральной комиссии.

Ранее все кандидаты в президенты, за исключением Лукашенко, подали в ЦИК жалобы на итоги выборов.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали критику со стороны официальных лиц в ЕС и США, которые не исключают введения санкций в отношении республики.

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Андрей Дмитриев Белоруссия Александр Лукашенко

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