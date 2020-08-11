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В Индонезии началась финальная фаза испытаний китайской COVID-вакцины

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Испытания китайской вакцины против COVID-19, произведенной компанией Sinovac Biotech, начались на добровольцах в Индонезии, сообщают азиатские СМИ.

В испытаниях принимают участие около 1,6 тыс. человек. Это третья, заключительная фаза клинических испытаний, предшествующая одобрению препарата к применению.

Если в ходе испытаний будут подтверждены безопасность и эффективность вакцины, власти Индонезии намерены распространить в стране до 250 млн доз препарата.

С момента начала эпидемии COVID-19 в Индонезии выявлено более 127 тыс. инфицированных, более 5,7 тыс. пациентов скончались.

Ранее сообщалось, что разработкой вакцин против коронавируса также занимаются китайские компании China National Biotec Group (CNBG) и Clover Biopharmaceuticals.

Хроника 09 января – 11 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Sinovac Biotech Китай Индонезия Коронавирус

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