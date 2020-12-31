Китайский регулятор разрешил широкое применение вакцины CNBG от коронавируса

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Государственное управление КНР по контролю над продуктами питания и лекарственными препаратами одобрило широкое применение вакцины от COVID-19, разработанной China National Biotec Group (CNBG), сообщил журналистам в четверг заместитель начальника управления Чэнь Шифэй.

Он отметил, что испытания вакцины продемонстрировали "высокую степень безопасности", ее эффективность составляет 79,34%, что "соответствуют техническим стандартам Всемирной организации здравоохранения".

Перед одобрением вакцина прошла три стадии испытаний в Китае и ряде других странах мира, серьезных побочных реакций зарегистрировано не было, сообщил Чэнь Шифэй.

Ранее сообщалось, что китайская вакцина компании Sinopharm была одобрена к применению в Объединенных Арабских Эмиратах, более 1 млн доз уже доставлены в Индонезию, столько же - в Бразилию, 50 млн доз заказала Турция, 35 млн - Мексика.