Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил выезд Тихановской из страны

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил выезд из страны в ночь на вторник кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

"Светлана Тихановская оформлена на выезд в Литовскую Республику в пункте пропуска "Котловка" в 3:30 11 августа", - говорится в сообщении ГПК в его телеграм-канале.

Ранее о выезде Тихановской сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. "Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве", - написал он во вторник в твиттере.

В свою очередь представитель президента Литвы Гитанаса Науседы Антанас Бубнялис заявил агентству BNS, что администрация литовского президента поддерживает постоянную связь с Тихановской. "Сейчас она отдыхает. Президент был информирован о прибытии Тихановской в Литву во вторник", - рассказал Бубнялис.

Доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова заявила порталу tut.by, что Тихановскую вывезли из страны белорусские власти. "У Светланы не было выбора, белорусские власти вывезли ее из страны. Важно, что она на свободе и жива", - сказала Ковалькова.

Накануне Тихановская заявила, что уезжать из Белоруссии не собирается.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская - 10,9%.

В Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. 10 августа СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.