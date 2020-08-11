Представитель Тихановской заявила, что ее вывезли из страны власти Белоруссии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, заявила порталу tut.by ее доверенное лицо Ольга Ковалькова во вторник.

"У Светланы не было выбора, белорусские власти вывезли ее из страны. Важно, что она на свободе и жива", - сказала Ковалькова.

Она также сообщила, что выезд Тихановской "позволил освободить Марию Мороз (начальника ее штаба, задержанную ранее в Белоруссии - ИФ), которая была заложницей в этой ситуации". "Они уехали вместе", - уточнила Ковалькова. При этом она констатировала, что "в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы".

Позднее Ковалькова в интервью агентству "Интерфакс-Запад" подтвердила, что, по ее мнению, "Светлана приняла решение уехать из страны под давлением белорусских властей".

"До ее похода в ЦИК (для подачи жалобы о непризнании результатов выборов - ИФ) ни о каком отъезде не шло речи", - подчеркнула она.

Доверенное лицо утверждает, что в ЦИКе с Тихановской проводил беседу "представитель власти", которого Ковалькова отказалась назвать. "Я не могу сейчас назвать (собеседника Тихановской - ИФ), но это был представитель власти", - сказала она.

Ковалькова считает, что "в этой ситуации у Светланы уже не было выбора". При этом она еще раз подчеркнула, что "Тихановская не планировала покидать Беларусь". По ее словам, в течение дня Тихановская сделает заявление, в котором объяснит причины своего отъезда из Белоруссии в Литву.

Ранее во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс написал в твиттере, что Тихановская уехала из Белоруссии в Литву.

В понедельник, 10 августа, глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что из-за опасения провокаций и покушения на жизнь Тихановской ведомством было выделено 120 подготовленных сотрудников для охраны объединенного штаба в день выборов президента страны.

"Накануне вечером из так называемого объединенного штаба нами была получена информация о том, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской. Буквально перед этим ГУБОПиК МВД по линии борьбы с экстремизмом перехватил сообщение: нужна сакральная жертва", - заявил Вакульчик в эфире телеканала ОНТ. "Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан", - уточнил он.

Согласно предварительным итогам, обнародованным Центризбиркомом Белоруссии, в ходе голосования на выборах президента страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,09%, Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Сергей Черечень - 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.

В Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. 10 августа СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.