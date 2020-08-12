Литва допустила введение национальных санкций против Минска

Первая реакция Европы на события в Белоруссии разочаровала Вильнюс

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Если не будет найдено общее решение Евросоюза о введении санкций в отношении белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов выборов и применение силы, Литва будет добиваться от государств региона принятия национальных санкций, заявил премьер-министр республики Саулюс Сквернялис.

"Если санкции не будут введены в европейском масштабе, наверное, мы могли бы говорить (...) о введении национальных ограничений со стороны определенной группы государств, союзников, самых близких к нам. (...) Солидарно здесь могли бы присоединиться не только названные государства (Польша, Украина - ИФ), но и соседи, с которыми мы едины в основных вопросах внешней политики, то есть Латвия и Эстония", - сказал премьер журналистам в среду.

По его словам, в интересах Литвы "укреплять гражданское общество" в Белоруссии, однако не менее важно обеспечить ее суверенитет и независимость от России, чтобы по соседству с Литвой был "не субъект Российской Федерации, губерния, а самостоятельное, суверенное, независимое государство".

Глава правительства также отметил, что пока первая реакция европейских стран на события в Белоруссии разочаровывает. "Мы, как ближайшие соседи, как всегда, реагируем первыми, наверное, нам больнее всего. Думаю, интерес Литвы в том, чтобы в Беларуси как можно скорее прекратилось насилие, кровопролитие, чтобы произошло возвращение к максимально демократическим процессам в стране", - сказал он.

В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек госпитализированы. За 10-12 августа задержано более 6 тысяч человек.

Утром во вторник, 11 августа, стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и в настоящий момент находится в Литве.